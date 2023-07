Settimana importante per il futuro di Osimhen: si attende incontro tra ADL e l'agente

Come riferito da Tuttosport, in settimana ci sarà questo summit. E l'attesa sale.

Victor Osimhen resta o va via? E' più probabile la prima, ad oggi, ma si capirà qualcosa in più solo dopo che Aurelio De Laurentiis avrà visto di nuovo Roberto Calenda, agente del centravanti nigeriano. Come riferito da Tuttosport, in settimana ci sarà questo summit. E l'attesa sale.