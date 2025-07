Situazione Raspadori: il parere di Conte può essere decisivo

A rafforzare questa possibilità ci sarebbe la grande considerazione di Conte, che lo ritiene un elemento prezioso per la sua duttilità.

Nel summit di mercato in casa Napoli, secondo quanto riportato da La Repubblica, si è parlato anche del futuro di Giacomo Raspadori. Le sue quotazioni sono in crescita e, salvo offerte irrinunciabili, la sua permanenza in azzurro non è da escludere. A rafforzare questa possibilità ci sarebbe la grande considerazione di Conte, che lo ritiene un elemento prezioso per la sua duttilità.

"La stima di Conte è un altro punto di forza per il jolly offensivo azzurro", sottolinea il quotidiano in edicola. Il club partenopeo, infatti, non vuole privarsi dell’ex Sassuolo, che potrebbe tornare utile anche come esterno offensivo a sinistra, ruolo per il quale il Napoli non ha ancora trovato un’intesa per Dan Ndoye.