Solo gli infortunati ieri a Castel Volturno: oggi Koulibaly e Ghoulam completano visite

Qual è il programma del Napoli in vista della trasferta di domani a Bergamo? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "A Castel Volturno ieri solo gli infortunati, Petagna per terapie e allenamenti, Demme che sta intensificando il percorso di recupero e potrebbe strappare uno spezzone a Bergamo. Ghoulam e Koulibaly, guariti dal Covid-19, oggi completeranno il ciclo delle visite mediche con i test cardio-polmonari e rientreranno in gruppo in vista della trasferta di Bergamo".