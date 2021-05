Spezia, doppia motivazione contro il Napoli: Italiano ha un record da perseguire

Lo Spezia vuole proseguire la sua striscia interna positiva fatta di tre vittorie e tre pareggi. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui la formazione di Vincenzo Italiano avrà le motivazioni a mille contro il Napoli, per questo record da perseguire (dal 2015 solo il Palermo con dieci consecutive positive in casa aveva fatto meglio da neopromossa) e per fare punti in una bagarre salvezza ancora tutta da vivere.