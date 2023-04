Tegola Mario Rui: brutto infortunio e tempi lunghi, la previsione sul rientro

Tra tutti gli infortunati col Milan, ad avere la peggio è stato Mario Rui

Tra tutti gli infortunati col Milan, ad avere la peggio è stato Mario Rui. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione della testa del perone destro. Si fermerà per un mese circa, potrebbe tornare nel finale di stagione, magari per la trasferta di Monza del 14 maggio.