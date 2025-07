Tormentone Ndoye, Napoli ha preso una decisione: basta rilanci

Uno dei punti fermi condivisi da Antonio Conte e dal presidente De Laurentiis è la volontà di non partecipare a aste o rincorse al rialzo per nessun calciatore. Su questo fronte, la linea è chiara e condivisa: se la valutazione di un giocatore non viene ritenuta congrua, come nel caso di Dan Ndoye, non si procede con rilanci o controfferte.

Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come i I 40 milioni richiesti dal Bologna per l'esterno svizzero sono ritenuti fuori mercato. Per questo, il Napoli attende un passo indietro da parte dei felsinei: in caso contrario, si passerà direttamente al piano B per il rinforzo sulle fasce dell'attacco di Conte.