Tutta la pressione sul Napoli: vietato sbagliare, col Sassuolo obbligo riscatto

"Vietato sbagliare: il Napoli ha dimostrato clamorosi alti e bassi negli ultimi mesi e contro il Sassuolo bisogna vincere, e solo quello, per dare un senso al futuro. Se non si vince, già la prossima partita di campionato perderebbe molto della sua elettricità, anche se sarà Juventus-Napoli". Così l'edizione odierna de Il Mattino sulla sfida di oggi delle ore 18:00 tra Napoli e Sassuolo.

I due pareggi interni con Verona e Parma hanno portato Antonio Conte a -6 dall'Inter e con l'imminente ritorno della Champions League al Napoli non resta che attuare un'unica strategia: battere il Sassuolo con il minimo sforzo per preservare energia in vista della spedizione danese prevista per l'inizio della prossima settimana.