Tutta la pressione sul Napoli: vietato sbagliare, col Sassuolo obbligo riscatto
"Vietato sbagliare: il Napoli ha dimostrato clamorosi alti e bassi negli ultimi mesi e contro il Sassuolo bisogna vincere, e solo quello, per dare un senso al futuro. Se non si vince, già la prossima partita di campionato perderebbe molto della sua elettricità, anche se sarà Juventus-Napoli". Così l'edizione odierna de Il Mattino sulla sfida di oggi delle ore 18:00 tra Napoli e Sassuolo.
I due pareggi interni con Verona e Parma hanno portato Antonio Conte a -6 dall'Inter e con l'imminente ritorno della Champions League al Napoli non resta che attuare un'unica strategia: battere il Sassuolo con il minimo sforzo per preservare energia in vista della spedizione danese prevista per l'inizio della prossima settimana.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com