Tutti 7,5 in pagella per Lukaku sui quotidiani: "Gol, assist, duelli: la gara perfetta!"

vedi letture

Romelu Lukaku segna e finalmente convince a pieno nel 2-1 che il Napoli rifila alla Fiorentina. Per La Gazzetta dello Sport è da 7,5: "Il gol sarà un minimo casuale, ma era lì e segna dopo oltre un mese. L'assist a Raspadori è da applausi, come la partecipazione al gioco". Stesso voto per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport: "Interrompe il digiuno dopo 5 partite: 10 gol, 80 in Serie A. Ispira Jack e sono 8 assist, ma anche Spina e Raspa. Super partita da uomo-sponda, rifinitore e bomber: solo briciole per Pablo Mari". Tuttosport è del solito avviso: "Un gol, un assist, un'infinità di duelli vinti e diversi compagni liberati al tiro. Una partita praticamente perfetta".

Tuttoapoli lo considera da 8: "Si sblocca dopo cinque gare. Regala un pallone d’oro a Spinazzola, si ripete con Raspadori che non sbaglia. Fondamentale". Infine è da 7,5 per TMW: "Non è solo la boa: i suoi movimenti ad allargare aprono spazi, si veda il 2-0. Fondamentale che abbia anche messo lo zampone per il primo gol".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli: 7,5