Tutti a cena, paga Gattuso: il tecnico offre la serata a calciatori e dipendenti del Napoli

Tutti a cena: offre Rino Gattuso. L'edizione odierna di Tuttosport racconta la serata vissuta in armonia dal gruppo azzurro lunedì sera, con una cena di gruppo pagata interamente dal tecnico: "Si dice che l’unione faccia la forza e nel Napoli il senso del gruppo è diventato spiccato da quando c’è Rino Gattuso. Lunedì sera il coach ha partecipato ad una cena insieme alla squadra, episodio che nel Napoli non si verificava da 5 anni, e ha deciso anche di pagare lui per tutti. Circa sessanta persone, tra squadra al completo, lo staff tecnico, quello medico ed i magazzinieri".