Tuttosport - Napoli preoccupato per i tamponi di domenica: su 35 giocatori qualcuno sarà positivo?

Il programma è questo: domenica tamponi a Castel Volturno, lunedì esiti e partenza per Castel di Sangro. Dopo le tante positività in Serie A negli ultimi giorni, il Napoli - scrive Tuttosport - è preoccupato, perché qualcuno potrebbe risultare contagiato tra i 35 che domenica effettueranno il test. Solo il giorno dopo con gli esami si conosceranno i nomi di tutti quelli che andranno in Abruzzo per il ritiro. Questo è stato l'argomento di discussione tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli durante un pranzo ai Maronti d'Ischia.