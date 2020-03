Tuttosport, retroscena su Mertens: "Per l'Inter era perfetto, rinnovo con ADL ha rovinato piani di Marotta"

Dries Mertens era davvero un obiettivo reale dell'Inter. Il retroscena di mercato è svelato dall'edizione odierna di Tuttosport, che parlando della situazione di Alexis Sanchez svela anche uno dei piani (saltato) in casa nerazzurra: "E pensare che quanto accaduto una decina di giorni fa sembrava essere finalmente un assist dal destino, ovvero il rinnovo col Napoli di Dries Mertens. Il belga, infatti, era uno degli obiettivi sensibili di Marotta e Ausilio sul mercato degli svincolati, l’attaccante buono per ogni stagione, ideale da affiancare a Lukaku o un altro giocatore in virtù della grande duttilità tattica. Mertens ha invece trovato l’intesa con De Laurentiis per rimanere a Napoli e così per Sanchez si era aperto il classico spiraglio".