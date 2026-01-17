Prima pagina
Tuttosport: "Spalletti-Juve, tutto e subito"
Ampio spazio ai prossimi impegni in campionato e in Champions, per la Juve, quest'oggi sulla prima pagina firmata Tuttosport. "Spalletti-Juve, tutto e subito" scrive infatti il quotidiano, in riferimento alla prossima 10 giorni bianconera nella quale la formazione di Spalletti affronterà Cagliari, Benfica, Napoli e Monaco.
Sono quindi due le prossime fondamentali partite in campionato per rimanere agganciati alla corsa scudetto, e due quelle in Champions per potersi qualificare agli ottavi. L'ambizione c'è, così come il tifo, nuovamente entusiasta: lo Stamdium infatti è tornato sold-out
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
