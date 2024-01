Un annuncio e due trattative roventi: per Mazzarri c'è ancora da aspettare

Un solo rinforzo (per ora) a disposizione di Walter Mazzarri per la prima gara del 2024.

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un solo rinforzo (per ora) a disposizione di Walter Mazzarri per la prima gara del 2024. Dopo varie lungaggini burocratiche, ieri infatti è arrivato l'annuncio dell'acquisto di Pasquale Mazzocchi con il tradizionale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Pasquale!". "E' un sogno che si avvera", le prime parole del terzino napoletano, prelevato dalla Salernitana per circa 3mln di euro e che ha firmato un contratto fino al 2027. Sarà a disposizione già per la trasferta di Torino, andando ad allungare la panchina cortissima di Mazzarri (tra infortuni e Coppa d'Africa) come alternativa a Di Lorenzo ma anche a Mario Rui a sinistra (fino al rientro di Olivera per fine mese).

Un recupero per Torino

La situazione non è semplice senza Osimhen e Anguissa in Coppa d'Africa, gli infortunati Meret, Natan, Olivera e Gaetano oltre ad Elmas per ora non sostituito. Ad aumentare le scelte di Mazzarri nelle ultime ore non è stato il mercato, ma l'ultimo allenamento. E' rientrato in gruppo infatti Matteo Politano che quindi sarà regolarmente titolare a Torino e di conseguenza il tecnico del Napoli avrà un cambio offensivo in più tra Lindstrom, Zerbin ed uno tra Raspadori e Simeone in base alla scelta del titolare. Per il resto non sarà semplice sfruttare tutti i cinque cambi.

Samardzic e Dragusin a piccoli passi

Sono i due obiettivi primari del mercato invernale. Per il il serbo dell'Udinese l'operazione è più che avviata e sono stati superati anche i dettagli riguardanti i diritti d'immagine, ma resta da limare la distanza sulla commissione all'entourage e gli ultimi bonus tra i club. Per Dragusin, invece, si tenta il sorpasso sul Tottenham (che offre 25mln di euro) inserendo nell'affare anche Ostigard (a titolo definitivo) e Zerbin (in prestito) anche se i rossoblù preferirebbero il contrario. In alternativa, come anticipato da Tmw, c'è anche il nome di Nehuen Perez, classe 2000 dell'Udinese e dell'Argentina