Una furia contro i buu razzisti: le pagelle di Osimhen

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli getta la maschera e con la vittoria per 2-1 contro il Verona si mantiene decisamente in corsa per lo scudetto. Protagonista assoluto è il solito Osimhen, capace di segnare la doppietta che manda in paradiso gli azzurri di Spalletti. Per la Gazzetta dello Sport "con una zuccata imperiosa e un blitz da centravanti d'area dice al Napoli: scudetto, non è finita". Il Corriere dello Sport lo definisce "devastante" e poi, dopo aver segnato l'1-0 "la mette in sicurezza dopo aver fatto impazzire chiunque".

Tuttosport lo esalta scrivendo: "Una furia per come si avventa di testa sul cross di Politano, un falco per come insacca di rapina il gol del raddoppio". Il Mattino racconta la sua prestazione scrivendo: "Quando corre sembra essere tornati nel selvaggio west, ma lui fa l'indiano e il cow boy contemporaneamente, senza preferenza".

TuttoNapoli invece scrive: "Una furia a zittire i buu razzisti del Bentegodi".

Infine la valutazione di TMW: "Qualche istante prima del primo gol, Spalletti gli chiede di più: ricevuto, sorriso e cenno d'intesa. Cinque secondi e incorna in rete, di rabbia, il pallone che sblocca la partita: il quarto centro di testa da quando è in maschera. Poi ne fa un altro col piede e si avvicina alla doppia cifra in campionato. Potenza pura".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 8