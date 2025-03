Undici finali per lo scudetto: c'è una statistica che fa ben sperare

vedi letture

Undici finali prima del gong sognando lo scudetto. Il Napoli ha ancora 33 punti in palio da poter conquistare. Affronterà tutte squadre già battute nel girone d'andata come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ampio focus sulle prossime sfide degli azzurri.

"Con le prossime undici avversarie, invece, nel primo giro di calendario è andata piuttosto bene. Diciamo anche molto: tutte battute. Vittorie su vittorie, una dietro l’altro. Significati? Mettiamola così: il Napoli sa come si fa, prospettiva migliore in assoluto per una squadra che non vince da cinque giornate e scalpita per ricominciare, e ognuno è autorizzato a sfiorare qualsiasi talismano in dotazione".