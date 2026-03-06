Vergara in Nazionale, Il Mattino: "Il motivo per cui Gattuso lo chiamerà"

Manca sempre meno per l'ufficialità dei convocati per gli spareggi dell'Italia con vista sui Mondiali in Usa. Secondo Il Mattino, Antonio Vergara sarà nell'elenco dei giocatori scelti dal ct Gattuso per la sfida contro l'Irlanda del Nord. Il quotidiano dunque prevede la presenza per la prima volta del talento azzurro. Proprio lui, Vergara, questa mattina aveva parlato del suo sogno di vestire l'altra maglia azzurra. Parole rilasciate in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera.

Il motivo per cui Gattuso convocherà Vergara

Secondo Il Mattino, Vergara andrà in nazionale per talento, valore, meritocrazia ma anche per motivi tattici. Gattuso infatti si dividerà tra 3-5-2 e 3-4-2-1 e proprio per questo motivo Vergara in questi moduli si destreggia bene, ha dimestichezza, e dunque il ct è pronto a puntare anche su di lui.

