Futuro Conte, Repubblica: "Tutto dipende dalla classifica finale"

vedi letture

Secondo il quotidiano, infatti, dal piazzamento tra le prime 4 dipendono infatti la solidità economica dei conti e la progettazione tecnica del club

Il Napoli punta alla conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Per riuscirci dovrà blindare l'attuale terzo posto in classifica, magari provando anche ad arrivare in seconda posizione con il Milan che domenica sarà impegnato nel derby contro l'Inter, ultima chance per i rossoneri di avvicinarsi al sogno scudetto. E dalla classifica finale del Napoli potrebbe dipendere anche il futuro di Conte e dunque della panchina del Napoli. Lo spiega il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

Perché il futuro di Conte passa dalla Champions

Secondo il quotidiano, infatti, dal piazzamento tra le prime 4 dipendono infatti la solidità economica dei conti e la progettazione tecnica del club di De Laurentiis: ambiziosa solo se il traguardo sarà centrato. Per questo il presidente tace a sua volta, in prudente attesa degli eventi fino a maggio. Tra gli argomenti sul tavolo, a fine stagione, non dovrebbe esserci la permanenza di Conte: sotto contratto fino al 2027. E la Champions passa dalle prossime partite. Stasera sfida al Torino con scelte di formazione ormai chiare per i due allenatori.