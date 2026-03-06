Da Torino: "D'Aversa sogna il miracolo a Napoli per il futuro contratto"

Da Torino: "D'Aversa sogna il miracolo a Napoli per il futuro contratto"
Oggi alle 11:40
di Fabio Tarantino

Vincere contro il Torino per blindare la zona Champions, ma la partita di questa sera vale tanto anche per il Torino e per D'Aversa e il suo futuro. Lo spiega il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. "Fare bene al Toro potrebbe permettergli di trovare più facilmente un nuovo contratto a fine campionato, ma se dovesse andare oltre alle aspettative anche Urbano Cairo potrebbe valutare l’ipotesi di confermarlo", si legge. 