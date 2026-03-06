Nazionale, chi può essere convocato al posto di Vergara? Tre nomi per Gattuso

Il tecnico dovrà valutare non solo lo stato di forma dei tre giocatori, ma anche l’equilibrio complessivo della rosa e ovviamente il modulo

Antonio Vergara sogna l'azzurro della Nazionale. Convocazione possibile ma al momento nono ancora certa. Ne parla 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In vista della prossima lista dei convocati, uno dei dubbi principali riguarda il reparto offensivo: per l’ultimo posto disponibile in attacco il ballottaggio sembra ristretto a tre nomi.

Antonio Vergara, ovviamente, e poi Mattia Zaccagni e Federico Chiesa. La scelta definitiva arriverà nei prossimi giorni, quando Gattuso scioglierà gli ultimi dubbi sulla lista dei convocati. Il tecnico dovrà valutare non solo lo stato di forma dei tre giocatori, ma anche l’equilibrio complessivo della rosa e ovviamente il modulo che vorrà utilizzare.