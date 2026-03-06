Infortunio McTominay, Gazzetta: "Col Mondiale impensabile correre rischi"

Scott McTominay non ci sarà con il Torino questa sera. Prudenza per il suo recupero come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano aggiorna quelle che sono le condizioni del giocatore ex United. L'infiammazione al gluteo accusata a Genova a inizio febbraio continua a tenerlo fuori, a non permettergli di forzare in allenamento. E con il Mondiale all'orizzonte diventa impensabile correre rischi proprio adesso. "Scott migliora, questo va detto. E c'è fiducia di poterlo rivedere tra i convocati già per il prossimo match contro il Lecce", si legge.

Come sta McTominay e cosa succederà con il Lecce

La cautela ha avuto dunque conseguenze dirette sulla formazione azzurra: McTominay sarà costretto a saltare la sfida di oggi col Torino. Nulla di allarmante in senso assoluto, ma la società partenopea non ha voluto rischiare di aggravare la situazione, preferendo aspettare che il centrocampista scozzese recuperi al meglio. Tutto rimandato ai prossimi giorni di allenamento, che saranno decisivi per capire se McTominay sarà disponibile per Napoli-Lecce di sabato prossimo.