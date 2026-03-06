Italiano lascia Bologna? Tuttosport: "Piace da sempre a De Laurentiis"

vedi letture

Vincenzo Italiano potrebbe lasciare Bologna a fine stagione. Lo rivela Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, che su Tuttosport fa il punto sul possibile valzer degli allenatori in vista della prossima stagione. Con anche Italiano che potrebbe essere, appunto, coinvolto. E con il Napoli che dovrebbe andare avanti con Conte che ha il contratto in scadenza nel 2027.

Però Schira fa comunque un passaggio su Italiano citando gli azzurri per lo storico gradimento del presidente De Laurentiis. "Il finale di stagione sarà importante a trecentosessanta gradi per Italiano, il cui nome appare destinato a infiammare il possibile valzer degli allenatori. Non è un mistero, infatti, che De Laurentiis sia un suo grande estimatore e potrebbe tornare alla carica in estate, nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di non proseguire insieme".