Sal Da Vinci si esibirà prima di Napoli-Torino. E il Maradona è quasi sold out
TuttoNapoli.net
Serata speciale quella di oggi contro il Torino. Stadio quasi pieno e la presenza di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo. L'artista partenopeo, come riferito dal Cds oggi in edicola, si esibirà oggi allo stadio prima della partita con il Torino. Il club azzurro lo ha invitato a esibirsi confermando il trend di valorizzazione delle radici e del patrimonio artistico della città inaugurato dal dg dell’area business, Tommaso Bianchini, e Sal, grande tifoso della squadra e abituale frequentatore della tribuna, lo farà al cospetto di quasi cinquantamila persone: gli spettatori previsti per la partita, infatti, sono stimati intorno ai quarantottomila.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
