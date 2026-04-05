Verso Napoli-Milan, Conte ha imparato dall'andata: ecco cosa farà la differenza

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Il Napoli si avvicina alla sfida col Milan con la consapevolezza di trovarsi davanti a un crocevia della stagione. Antonio Conte ha impostato la gara come una vera battaglia, uno “snodo fondamentale” per gli obiettivi azzurri. Il Maradona sarà ancora sold out, mentre resiste il dato dell’imbattibilità interna nell’ultimo anno. Intanto, occhi puntati anche su Inter-Roma: “Guardare e poi farsi trovare pronti per raccogliere il massimo possibile”.

Sarà una partita che si giocherà anche nei dettagli: “I duelli individuali faranno la differenza”. Conte ritrova i suoi uomini migliori e ha studiato a fondo il Milan: “La sconfitta dell’andata è stata rivista più volte, conoscere il Diavolo per imparare dagli errori”. Un Napoli carico e pronto al colpo.