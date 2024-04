Via libera dal Comune, lavori per la messa in Sicurezza della Curva B: il costo

"Dalla Giunta comunale di Napoli via libera ai lavori di messa in sicurezza di un settore delle gradinate della Curva B inferiore dello stadio Maradona, dove si sono evidenziati alcuni avvallamenti dei gradoni". Questa la notizia riportata dal Corriere della Sera sull'impianto di Fuorigrotta, sempre al centro di polemiche e discussioni tra società e amministrazione comunale. "Per la realizzazione dell'intervento occorrerà un mese e mezzo di tempo: i lavori avverranno sotto il diretto controllo del Servizio tecnico Edilizia sportiva dell'Area Patrimonio del Comune, verrà delimitata e quindi interdetta ai tifosi solo la parte interessata dalle opere. L'intervento è stato approvato dalla Giunta nel corso della seduta odierna. Il costo complessivo dei lavori necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza è di 112mila euro.