Vince anche a Scudetto già acquisito: pioggia di 7 nelle pagelle di Spalletti

Luciano Spalletti chiude la sua avventura al Napoli con una vittoria per 2-0 contro la Sampdoria. Il tecnico è da 7 per La Gazzetta dello Sport: "La sua squadra ha avuto una continuità eccezionale, anche a Scudetto vinto". Stesso voto anche per Tuttosport e TMW: "Anche con qualche defezione in attacco il Napoli vince, come ha fatto praticamente per tutto il campionato. E sono tutti felici, anche chi entra dalla panchina, tipo Gaetano e Simeone che fa pure gol. Il merito è tutto suo e la piazza glielo riconosce con uno striscione: è così che si saluta". Infine è addirittura da 7,5 per il Corriere dello Sport.

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7