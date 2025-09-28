Voti Pallone d'Oro 2025, la lista completa: Condò ha preferito Lautaro a McTominay

vedi letture

Lunedì sera è stato assegnato il Pallone d’Oro 2025, vinto da Ousmane Dembelé. L’attaccante del Paris Saint-Germain, protagonista della cavalcata europea culminata con la vittoria della Champions League e finalista al Mondiale per Club, ha coronato una stagione straordinaria con il riconoscimento più prestigioso a livello individuale.

Tra i candidati figurava anche un rappresentante del Napoli: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, reduce da un’annata memorabile con la maglia azzurra, si è classificato al 18° posto nella graduatoria generale. Un risultato di grande prestigio, considerando che la squadra di Antonio Conte non ha partecipato a nessuna competizione europea nella passata stagione. McTominay è stato comunque uno dei protagonisti assoluti del campionato, contribuendo in maniera decisiva allo Scudetto del Napoli e conquistando il premio di MVP della Serie A 2024/2025.

Curiosità anche dal dettaglio dei voti: il giornalista scozzese John Greechan ha indicato McTominay al primo posto nella propria graduatoria, mentre l’italiano Paolo Condò ha premiato Lautaro Martinez al decimo posto, senza inserire il centrocampista azzurro nella sua top ten. Un riconoscimento che certifica, in ogni caso, l’impatto europeo della stagione del mediano partenopeo.