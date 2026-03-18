Prima pagina Yildiz in prima pagina sul Corriere dello Sport: "La mia forza è la normalità"

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Kenan Yildiz si prende la scena nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, che dedica la prima pagina al gioiello turco della Juventus. Un racconto intimo, fatto di radici, famiglia e crescita personale, in cui emerge tutta l’identità di un calciatore che non vuole bruciare le tappe, ma costruire passo dopo passo il proprio percorso.

Come si legge nell’apertura del quotidiano: “La mia forza: la normalità”.

Un concetto che racchiude il modo di essere di Yildiz, cresciuto tra valori solidi e ambizioni chiare. Il suo viaggio parte da lontano, tra affetti e scelte importanti: “I genitori, il fratello Kan Uzun, il Bayern, la Turchia e la Juve: la semplicità di un fenomeno”.

Non manca un passaggio sugli allenatori e sulle influenze ricevute lungo il cammino: “Spalletti? Un uomo di emozioni. Allegri? Gli devo questa vita”.