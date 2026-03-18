Prima pagina Torna Calhanoglu, Gazzetta: "L'aggiusta Inter"

vedi letture

Nell’ultimo mese l’Inter ha pagato a caro prezzo l’assenza del suo faro in mezzo al campo: senza Hakan Calhanoglu, la squadra di Chivu ha rallentato sensibilmente, collezionando tre sconfitte e un pareggio. Un calo evidente, che ha inciso sugli equilibri e sulla qualità della manovra.

Ora però il turco è pronto a riprendersi il centro della scena. In vista della trasferta al “Franchi” contro la Fiorentina, Calhanoglu tornerà titolare con l’obiettivo di rimettere in carreggiata i nerazzurri nella corsa Scudetto. Non a caso, La Gazzetta dello Sport ha scelto un titolo emblematico per descrivere il suo peso specifico: “L’aggiusta Inter”.

Intanto arrivano anche i primi verdetti dagli ottavi di ritorno di Champions League. Il Manchester City saluta la competizione, eliminato dal Real Madrid dopo il 2-1 del ritorno che consolida il 3-0 dell’andata.