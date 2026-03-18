Il Mattino: “Napoli sempre da Premier, obiettivo Tonali e Calafiori”
Nell’edizione odierna, Il Mattino apre con uno sguardo sul futuro del Napoli, tra strategie di mercato e ambizioni di crescita. Il club azzurro, infatti, starebbe già pianificando le prossime mosse per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.
Secondo il quotidiano campano, l’idea della dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di puntare con decisione su due profili italiani che giocano in Premier League: Sandro Tonali e Riccardo Calafiori. Un doppio obiettivo di prestigio che conferma la volontà del Napoli di alzare ulteriormente il livello qualitativo della squadra.
Come si legge in prima pagina, “Napoli sempre da Premier, obiettivo Tonali e Calafiori”, con il presidente azzurro già al lavoro per studiare le strategie più efficaci in vista del futuro. Una linea chiara: investire su talento, identità e profili pronti per il grande salto.
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