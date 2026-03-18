Il Napoli vuole il poker per restare aggrappato al pazzo sogno scudetto

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Il Napoli non vuole fermarsi. La squadra di Antonio Conte è lanciata e ora va a caccia del quarto successo consecutivo, con l’obiettivo di restare pienamente aggrappata al sogno scudetto. Come sottolinea Il Corriere del Mezzogiorno, “a caccia del poker di vittorie di fila, per continuare a sognare in campionato”, gli azzurri si preparano ad affrontare una delle trasferte più delicate della stagione: quella di Cagliari, storicamente intensa e molto sentita dal pubblico sardo.

La questione trasferte

La sfida non è solo emotiva ma anche tecnica. Il quotidiano evidenzia infatti che “il Napoli non molla un centimetro, anche se arriva una delle trasferte più insidiose nella storia azzurra”, segnale di una squadra determinata ma consapevole delle difficoltà che la attendono.

C’è poi un dato che non può essere ignorato: il rendimento lontano dal Maradona. Se in casa il Napoli è ancora imbattuto, fuori ha lasciato punti pesanti. Come si legge, “quest’anno, lontano dal Maradona, il Napoli ha conosciuto cocenti sconfitte e deve migliorare il rendimento”.