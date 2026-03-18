Due dubbi per Cagliari: importante novità su McTominay

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Il tecnico azzurro studia le soluzioni più efficaci per dare equilibrio e qualità alla squadra a Cagliari, puntando su uomini chiave e su nuove combinazioni tattiche. Secondo quanto riportato da Repubblica, “Conte è pronto a calare gli assi: De Bruyne là davanti e molto probabilmente McTominay in mediana accanto a Gilmour per un tandem di centrocampo tutto scozzese”. Una scelta che conferma la volontà dell’allenatore di affidarsi a giocatori di sostanza e dinamismo, capaci di garantire sia copertura che inserimenti offensivi.

Dubbio in difesa

L’idea di un centrocampo a trazione scozzese rappresenta una delle novità più interessanti: McTominay e Gilmour, infatti, offrono caratteristiche complementari che potrebbero dare maggiore equilibrio alla squadra, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni dettaglio fa la differenza.

Resta un dubbio di formazione in difesa. Sempre secondo Repubblica, “l’altro dubbio riguarda la difesa: Juan Jesus non è ancora al meglio, quindi Beukema potrebbe essere confermato”. Una situazione che impone valutazioni attente, soprattutto considerando le recenti difficoltà del reparto arretrato.