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Tuttosport: “Juve: Zirkzee con Vlahovic”

Tuttosport: “Juve: Zirkzee con Vlahovic”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L’apertura odierna di Tuttosport è dedicata alle mosse di mercato della Juventus, già al lavoro per ridisegnare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club bianconero punta sulla continuità con Dusan Vlahovic, sempre più vicino al rinnovo, ma allo stesso tempo guarda con interesse a Joshua Zirkzee, profilo individuato per completare e rafforzare l’attacco. 

Come evidenzia il quotidiano torinese, “Juve: Zirkzee con Vlahovic”, una possibile nuova coppia offensiva su cui costruire il futuro con Luciano Spalletti che verrà confermato sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione. 