Zazzaroni: "Ci sono 8 punti tra Inter e Napoli, i -6 e +1 dello scorso anno"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato questa mattina con il suo editoriale i risultati di ieri di Napoli e Inter e la lotta scudetto: "Ci sono 8 punti, e non i 6 indicati dalla classifica, tra Inter e Napoli dopo venti giornate: sono i 7 mancanti alla squadra di Conte rispetto all’anno scorso che si aggiungono al punto del miglioramento di Chivu (45) su Inzaghi (44). C’è una prima idea di fuga interista che potrebbe essere limitata dal Milan se stasera riuscisse a battere il Como. Sbattendo contro il muro di Cuesta, il Napoli ha sostanzialmente vanificato l’eccellente prestazione di San Siro e oggi si ritrova nella condizione di dover inseguire a distanza - e accelerare - proprio mentre sta per ricominciare la Champions e il recupero degli infortunati è ancora lontano.

I 40 punti del Napoli consentono anche a Juve e Roma di fare pensieri più ambiziosi dal momento che tra il secondo e il quinto posto - c’entra sempre il risultato del Milan - potrebbero esserci al massimo 4 punti. Un anno fa ce n’erano 9, quinta era la Fiorentina a 35.

Ho giocato un po’ con i numeri, rischiando di incartarmi, perché penso al clima nel quale si giocheranno le prossime diciotto giornate: tengo conto naturalmente di ciò che è accaduto nei primi quattro mesi e mezzo. In una situazione come quella che si è venuta a creare tre giorni fa all’AIA, con il presidente squalificato, non sarà semplice gestire designazioni, le tante interpretazioni regolamentari e relative polemiche".