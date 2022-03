Zazzaroni sul CdS: "Macedonia avversario ridicolo. Mancini primo responsabile"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha parlato del ko dell'Italia: "Macedonia avversario ridicolo. Mancini primo responsabile"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha parlato del ko dell'Italia: "Macedonia avversario ridicolo. Mancini primo responsabile". Il direttore del Corriere nel suo editoriale ha detto la sua sull'eliminazione Azzurra: "L'anagramma di Macedonia è Demoniaca. Siamo diabolicamente fuori dal Mondiale". Sembra uno scherzo ma non lo è. L'Italia è fuori per la seconda edizione consecutiva e questa è più brutta della Svezia. Fuori con un avversario più che modesto: "Abbiamo giocato soli contro le nostre carenze non solo offensive: l’avversario non esisteva, era ridicolo, quando aveva il pallone tra i piedi non sapeva cosa fare, in difesa concedeva spazi e occasioni". Si cercano i responsabili della disfatta. Scrive ancora Zazzaroni: "Mancini non ha avuto il tempo per ricreare lo spirito dell’Europeo, per disperazione è ricorso agli oriundi. È il primo responsabile di questo fallimento: ho troppa stima di lui e gli sono troppo amico per poter scrivere il contrario".