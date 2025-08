La strategia di mercato secondo Repubblica: altri tre colpi subito, poi l'ultimo a metà agosto

Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato, anche in questo periodo. E dopo i primi sei colpi altri tre potrebbero arrivare subito. O quantomeno questo è quello che scrive l'edizione odierna de La Repubblica: "Subito due terzini e un centrocampista, per l'attaccante si vedrà da metà agosto in poi, con l'unica certezza che eventualmente arriverà in prestito: probabilmente a poche ore dal gong dello stop delle trattative.

Il vertice di Ischia (e la rinuncia definitiva a Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest) ha messo fine al momento di stallo - peraltro molto breve - del mercato del Napoli, che ha ormai optato per il piano B ed è entrato decisamente in azione per realizzarlo", si legge sull'edizione odierna del quotidiano.