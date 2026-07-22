Live Dimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, esercitazione attacco contro difesa

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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10.22 - Inizia l'esercitazione tattica azzurri contro arancioni, attacco contro difesa.

Arancioni: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindtstrom; Giovane, Hojlund, Alisson.

Azzurri: Contini; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorunsho; Politano, Lucca, Rao.

10.21 - Gruppo diviso in due: azzurri e arancioni.

10.19 - Tutti riuniti a centrocampo, si ascoltano le indicazioni di Allegri.

10.13 - Attivazione muscolare per il resrto del gruppo. Assenti come al solito Beukema, Gilmour e Neres.

10.12 - Meret, Milinkovic-Savic e Contini iniziano il riscaldamento con la palla con i preparatori dei portieri. Assente Pugliese.

10.11 - La squadra entra in campo.

10.09 - C'è anche Allegri stamattina, il mister ha smaltito il leggero stato influenzale che gli aveva impedito di essere presente alla seduta pomeridiana di ieri.

10.08 - Lo staff di Allegri entra in campo.

10.05 - Splende il sole stamane a Dimaro, tifosi in attesa della squadra alla Ski.it Arena di Carciato.

Dopo la doppia seduta di ieri, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del sesto giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del sesto giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.