Il Napoli B in campo con il Giugliano: risultato e marcatori dell’allenamento congiunto

Nel quindicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro allenamento congiunto a porte chiuse per i campioni d'Italia. Nel pomeriggio, allo Stadio Teofilo Patini, la squadra di Antonio Conte ha affrontato il Giugliano di Gianluca Colavitto. Il test è finito in parita: 1-1, per gli azzurri a segno Hasa, per il Giugliano Nepi, riferisce Lacasadic.

Grande soddisfazione e risultato da ricordare per il club campano che milita nel campionato di Serie C. Come riporta il portale Giugliano1928, la società gialloblu intende ringraziare la società SSC Napoli per l’ospitalità e la cordialità, augurando una stagione ricca di successi. Nel Napoli sono andate in campo molte seconde linee, in ottica del test amichevole di domani contro l'Olympiacos.

Di seguito le parole di Antonio Conte sull'allenamento congiunto, rilasciate durante la conferenza stampa di oggi: "Oggi abbiamo organizzato un allenamento congiunto col Giugliano anche perché una squadra giocherà 70-80 minuti e domani avremo un'altra partita per arrivare all'inizio del campionato con i giocatori con un minutaggio buono. Il resto serve lavoro, pazienza, abnegazione dei nuovi, oggi sto più tranquillo se vado sull'usato sicuro perché conoscono i meccanismi e determinate situazione tattiche e questi calciatori rappresentazione garanzie, bisogna andare cauti, non pensare che ogni acquisto sia il migliore al mondo, abbiamo preso giocatori che cercheremo di portare a crescere".