Ancora Lucca! Raddoppio a inizio ripresa: quarto gol in pre-campionato per l'ex Udinese

vedi letture

Ancora Lorenzo Lucca, il nuovo centravanti del Napoli segna il quarto gol in pre-campionato. I campioni d'Italia raddoppiano contro l'Olympiacos al 52': l'azione parte da Milinkovic, esce con Lobotka, Di Lorenzo, KDB che porta palla, apre per McTominay e trova la zampata di Lucca che si allunga e mette dentro.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".