Ovazione per Buongiorno: recupero completo ed entra per gli ultimi 5'

Oggi alle 19:45Ritiro Napoli
di Antonio Noto
fonte dai nostri inviati a Castel di Sangro, Antonio Noto e Christian Marangio

Ultimi minuti per Leonardo Spinazzola, che entra al posto di Matteo Politano giocando alto a sinistra con Neres a destra, e per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro gioca per la prima volta in questa pre-season, l'ultima sua partita ufficiale era stata Napoli-Torino. All' 85' l'avvicendamento con Juan Jesus con l'ovazione del Patini per l'ingresso dell'ex Toro. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati a Castel di Sangro.