Tegola Lukaku! Fuori per infortunio: problema muscolare alla coscia

Oggi alle 18:37Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Infortunio per Romelu Luakaku al 31' di Napoli-Olympiacos! Recupero palla del belga che poi prova il tiro ed in quel momento si accascia toccandosi la coscia sinistra. Risentimento muscolare al quadricipite per Big Rom, che dopo le cure mediche dello staff sanitario abbandona il campo trascinando la gamba. Al suo posto entra Lorenzo Lucca. Di seguito le immagine raccolte dai nostri inviati a Castel di Sangro.