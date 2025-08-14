Foto

Fuori Lucca che ha giocato anche ieri: finale col 4-3-3 e KDB punta

Oggi alle 19:35Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Dopo il cambio forzato Lucca-Lukaku, il Napoli opera una doppia sostituzione al 77'. Antonio Conte ne approfitta per fare esperimenti tattici: escono Lobotka e Lucca, entrano Gilmour e Neres. Si passa al 4-3-3 con De Bruyne falso nove, alla sua sinistra Neres, a destra resta Politano. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati a Castel di Sangro.