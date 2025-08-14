Foto

Altro fallaccio dell'Olympiacos e Conte esplode: entra in campo furioso!

Oggi alle 18:43Ritiro Napoli
di Antonio Noto

Ha poco di amichevole Napoli-Olympiacos, al 35' infatti si accende una rissa sul campo del Teofilo Patini. All'ennesimo intervento duro dei greci, fallaccio su Rrahmani a palla lontana, capannello di uomini a contatto con Antonio Conte che entra in campo furioso per protestare. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati a Castel di Sangro.