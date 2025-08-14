Il Napoli c'è! Batte l'Olympiacos, il nuovo assetto funziona ma c'è la tegola Lukaku

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos Pireo nell'ultimo test amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Azzurri in vantaggio al 16' grazie ad un'azione personale di Matteo Politano dopo un'ottima e prolungata uscita dal basso. L'esterno destro rientra al centro sul proprio mancino e batte Botis centrando l'angolino basso del secondo palo. Buona prima parte degl uomini di Antonio Conte che dominano il campo, ma alla mezz'ora arriva una tegola con Romelu Lukaku che s'infortunba alla coscia sinistra. Dopo aver rubato palla e provato un tiro rimpallato, il belga si accascia a terra e dopo l'intervento dello staff sanitario è costretto ad uscire.

Da quel momento la partita è spezzettata con l'Olympiacos che gioca duro e fa arrabbiare anche Antonio Conte. All'ennesimo fallo, entrata dura su Rrahmano, il tecnico azzurro entra in campo protestando mentre le due squadre sono coinvolte in una rissa. Rientrata la questione, c'è spazio per un'altra paura per il Napoli, stavolta è De Bruyne a restare a terra dopo un contrasto, ma per fortuna il fuoriclasse belga torna a giocare senza problemi dopo le cure mediche.

La ripresa inizia con il quarto gol in pre-campionato di Lorenzo Lucca, che dopo un'altra azione partita da Milinkovic-Savic trova la zampata vincente su assist di McTominay. Proprio il centravanti ex Udinese, che aveva giocato anche ieri pomeriggio nell'allenamento congiunto con il Giugliano, lascia il posto a Neres nell'ultimo quarto d'ora. Con l'ingresso anche di Gilmour per Lobotka, Conte fa esperimenti tornando al 4-3-3 con De Bruyne falso 9. Ultimi 5' anche per Buongiorno, che gioca la sua prima partita stagionale. Proprio nel finale arriva il gol della bandiera dei greci, con Milinkovic-Savic che dopo un'uscita di troppo si fa battere da un preciso pallonetto di Ciquinho.