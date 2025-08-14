Ufficiale Infortunio Lukaku, risentimento muscolare per Big Rom: la prima diagnosi

vedi letture

Alla mezz'ora dell'ultimo test amichevole dei campioni d'Italia a Castel di Sangro, Napoli-Olympiacos, s'infortuna Romelu Lukaku. Problema muscolare per il centravanti azzurro dopo una palla rubata e un tiro rimpallato. Il belga si accascia a terra ed è costretto ad uscire per un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Questa la prima diagnosi comunicata attraverso una nota ufficiale dalla SSCNapoli.

