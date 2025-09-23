Live 5ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: Maignan recupera, occhio a Rrahmani

COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15:00

Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica, ma Diego Carlos lo aveva rimpiazzato alla grande e quindi spinge per una maglia dal 1'. Le altre scelte verranno valutate meglio dopo la partita di Coppa Italia di mercoledì. Sponda grigiorossa, Nicola non ha intenzione di cambiare l'assetto con cui è ancora imbattuto: dunque ancora 3-5-2 con il tandem Vazquez-Sanabria, viste anche le condizioni precarie di Vardy; l'unica modifica in mediana, dove Collocolo ha subito un infortunio e quindi lo sostituirà Grassi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola

JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18:00

I bianconeri di Tudor si schierano con il solito 3-4-2-1 e solo una novità di formazione: Bremer torna titolare e Kalulu avanza a esterno di centrocampo. Per quanto riguarda gli orobici, Juric deve fare i conti con molti infortuni: in difesa viene adattato il 2008 Ahanor visto lo stop di Hien, sulla fascia sinistra Zappacosta rimpiazza l'acciaccato Zalewski; occhio in attacco dove può finalmente tornare titolare Lookman.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Musah, Zappacosta; Sulemana, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20:45

I sardi dovrebbero confermare in blocco la formazione che ha vinto lo scorso turno: dunque Pisacane con il 3-4-1-2, con Folorunsho alle spalle di Belotti e Sebastiano Esposito. Eventuali modifiche si potranno apprendere dopo la partita di Coppa Italia. Per quanto riguarda i nerazzurri, Chivu ripropone i titolari: riecco Sommer in porta, Bastoni in difesa e Lautaro Martinez in attacco; a centrocampo ballottaggio Sucic-Mkhitaryan.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito. Allenatore: Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12:30

Nei padroni di casa, mister Grosso è orientato a schierare lo stesso undici dell'ultima giornata, ma le intenzioni saranno più chiare dopo la gara di Coppa Italia. Anche i friulani sono impegnati in settimana, ma in Serie A poi Runjaic dovrebbe scegliere ancora il 4-4-2, possibile novità Buksa in attacco e testa a testa tra Piotrowski e Zarraga in mediana.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Piotrowksi, Karlstrom, Atta; Buksa, Davis. Allenatore: Runjaic

ROMA-HELLAS VERONA, domenica 28 settembre ore 15:00

I giallorossi hanno l'incontro di Europa League questo mercoledì, di conseguenza questa sfida influenzerà le scelte di Gasperini in campionato. Gli scaligeri giocheranno nello stesso giorno in Coppa Italia e vale il medesimo discorso, anche se difficilmente Zanetti si priverà di calciatori come Orban e Giovane nel match di Serie A.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15:00

Gilardino si è detto soddisfatto della prova contro il Napoli e quindi potrebbe confermare gran parte della formazione: la novità potrebbe essere sulla fascia sinistra, dove può arretrare Bonfanti (a scapito di Lusuardi) per fare spazio a Cuadrado. Sponda viola, la squadra di Pioli dovrà prima fronteggiare la partita di Conference League, dalla quale dipenderanno poi le scelte del tecnico.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Cuadrado; Nzola, Moreo. Allenatore: Gilardino

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fortini, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli

LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18:00

Di Francesco ha l'impegno di Coppa contro il Milan, ma vorrà cercare di dare una svolta in campionato: si valuta l'inserimento di Ndaba come terzino sinistro e di Kaba a centrocampo. C'è la chiamata europea per i felsinei, quindi le rotazioni di Italiano dipenderanno dalla partita contro l'Aston Villa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20:45

Dopo il turno di Coppa contro il Lecce, Allegri si concentrerà sul preparare la partita contro i campioni d'Italia: stando alle prime indiscrezioni, Max dovrebbe confermare la formazione dell'ultima di campionato, a eccezione del portiere che sarà Maignan rientrato dall'infortunio. Da valutare le condizioni di Leao. Per quanto riguarda gli azzurri, Conte punterà sui fedelissimi anche se ci sono alcuni dubbi: Rrahmani è recuperato ma da capire se può già scendere in campo dal primo minuto, mentre il partner di difesa Buongiorno ha accusato un problema all'adduttore e non è chiaro se sarà della sfida. Ballottaggio in porta Meret-Milinkovic Savic, invece nessun dubbio sui Fab Four con Politano e Hojlund.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18:30

Nei ducali, il tecnico Cuesta è orientato al turnover in Coppa Italia per schierare poi i titolari in Serie A: quindi si prospetta di nuovo il tandem d'attacco Cutrone-Pellegrino. Sponda granata, Baroni ha ritrovato Zapata che ha giocato una buona fetta di partita contro l'Atalanta: il colombiano scalpita per partire titolare ed è in ballottaggio con Simeone.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni

LAZIO-GENOA, lunedì 29 settembre ore 20:45

I biancocelesti sono in piena emergenza a centrocampo: quattro indisponibili e il solo Cataldi arruolabile. Dunque, Sarri valuta di adattare Gila (con Provstgaard dietro) e di inserire Dia, disegnando una sorta di 4-2-3-1. I rossoblu invece si schiereranno con il solito modulo e con i consueti ballottaggi sulla trequarti: Malinovsyi, Ellertsson e Carboni sono in vantaggio su Stanciu, Vitinha e Messias.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Gila; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Sarri

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Carboni; Colombo. Allenatore: Vieira