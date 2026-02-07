La Fiorentina rimonta, poi si fa beffare dal Torino al 94': finisce 2-2

Termina sul risultato di 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Torino, valido per la 24ª giornata di Serie A. Sono i granata a sbloccare la gara nel primo tempo grazie al gol di Cesare Casadei, nella ripresa i viola riescono a rimontare grazie alle reti di Manor Solomon e Moise Kean; ma proprio nel finale, al 94esimo, si fanno beffare subendo il pareggio da Guillermo Maripan. La squadra di Paolo Vanoli resta quindi al terzultimo posto in classifica a quota 18 punti.