Accostato al Napoli, Dovbyk spezza il digiuno in trasferta e raggiunge quota 50 tra gol e assist

Entrato al 60’ contro il Lecce per spezzare il tabù delle trasferte, Artem Dovbyk ha impiegato appena 11 minuti per lasciare il segno, firmando il gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente la partita in favore della Roma di Gasperini. Una rete dal peso specifico enorme per l’attaccante ucraino, che non segnava lontano dall’Olimpico in Serie A dal 29 marzo 2025, mettendo fine a un digiuno durato oltre nove mesi.

Il gol rappresenta anche un traguardo statistico importante: come evidenziato da Opta, Dovbyk ha raggiunto quota 50 partecipazioni a gol nei cinque principali campionati europei, con 39 reti e 11 assist. Un segnale forte in un momento delicato, tra critiche e voci di mercato sul suo futuro. L’unica nota negativa resta l’infortunio nel finale, con l’uscita anticipata per un problema alla gamba destra: ora si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.