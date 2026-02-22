Crollo Milan! Allegri sconfitto dopo 24 partite, ma quante proteste sul gol del Parma

Termina sul risultato di 0-1 il match di San Siro tra Milan e Parma, valido per la 26ª giornata di Serie A. I rossoneri vengono sconfitti dopo 24 risultati utili consecutivi, l'ultimo ko risaliva alla prima giornata contro la Cremonese: adesso la classifica vede l'Inter in testa a +10, mentre il Napoli resta a -5. Sono tante però le proteste, probabilmente legittime, della squadra di Massimiliano Allegri: sul gol del Parma, ci sono due contatti dubbi, sia tra l'autore della rete Troilo e Bartesaghi, sia tra Valenti e Maignan. L'arbitro però dopo un lungo check al VAR ha deciso di confermare il gol.