Genoa show dopo 45': è avanti 2-0 sul Torino (che ora è in dieci)
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:37Serie A
di Fabio Tarantino

Grande prova del Genoa contro il Torino. All'intervallo è 2-0 per la formazione di casa nel lunch match del 26esimo turno grazie ai gol di Norton-Cuffy dopo 22 minuti e poi di Ekuban a fine primo tempo. Gara senza storia e per il Toro partita in salita anche per il rosso rimediato nel finale da Ilkhan.