Ufficiale Genoa-Torino, le formazioni: De Rossi lancia Baldanzi, c'è Simeone

vedi letture

Scontro salvezza al "Ferraris". Genoa e Torino aprono questa domenica calcistica in un match che riguarda le zone basse della graduatoria di Serie A. I rossoblù di Daniele De Rossi arrivano a questo match dopo un punto raccolto nelle ultime tre gare e vogliono immediatamente tornare a far valere la legge del "Ferraris". I granata di Marco Baroni invece vanno a caccia dei tre punti per allontanare ulteriormente il terzultimo posto ed evitare di essere risucchiati nelle sabbie mobili della bassa classifica. Dopo il successo casalingo contro il Lecce, i piemontesi hanno pareggiato con la Fiorentina e perso in casa contro il Bologna.

L'undici di De Rossi

Daniele De Rossi si affida a Baldanzi dal primo minuto alle spalle di Ekuban e Colombo in un 3-4-1-2. A centrocampo con Malinovskyi c’è sempre Frendrup mentre Norton-Cuffy ed Ellertsson sono gli esterni. In porta c’è Bijlow con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il pacchetto arretrato.

Le scelte di Baroni

Marco Baroni si affida all’ex di turno Giovanni Simeone in attacco con Kulenovic al suo fianco e non Zapata che va in panchina. Sulle corsie laterali ci sono Lazaro e Obrador mentre Vlasic e Gineitis saranno le mezzali a sostegno di Ilkhan. In difesa davanti a Paleari giocano Coco, Maripan ed Ebosse.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic.